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Spor

İsviçre evinde Portekiz'i tek golle yendi

İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup karşılaşmasında evinde konuk ettiği Portekiz'i Haris Seferovic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

12 Haziran 2022 Pazar 23:42 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre Milli Takımı ile Fernando Santos'un yönettiği Portekiz Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Cenevre Stadı'nda oynanan mücadeleyi İsviçre 1-0 kazanırken, 6 yıl aradan sonra Portekizi mağlup eden ev sahibinin golünü adı Fenerbahçe ile de anılan Haris Seferovic 1. dakikada kaydetti. Portekiz'de ise yıldız isim Cristiano Ronaldo kadroda yer almadı.

Bu sonuçla beraber gruptaki ilk puanlarını alan İsviçre 3 puanla 4. sırada yer alırken, gruptaki ilk mağlubiyetini alan Portekiz ise 7 puan 2. sıraya gerilemiş oldu.

Grubun Eylül ayında oynanacak diğer maç haftasında İsviçre, İspanya deplasmanına, Portekiz ise Çekya deplasmanına çıkacak.

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