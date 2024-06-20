İsviçre ile İskoçya yenişemedi!

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası A Grubu 2. hafta karşılaşmasında İskoçya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma istenilen tempoda başlamasa da 13. dakikada İskoçya öne geçti. İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda topu alan Andrew Robertson topla hızlı ve pasını John McGinn'e verdi. Orta alandan hızlı çıkan McGinn sol kanattan ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasında bekleyen Scott McTominay'e verdi. Penaltı noktasında boş kalan McTominay'ın sert şutu Fabian Schar'a çarptı ve ağlarla buluştu.

Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü İskoçya eline alsa da Anthony Ralston'un savunmasına dönerken attığı hatalı pasta araya giren Xherdan Shaqiri ceza sahası dışında önüne düşen topa muhteşem bir vuruş yaparak skoru eşitleyen golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

NET FIRSATLAR KAÇTI

Karşılaşmanın ikinci yarısı ise durgun başladı. İki takımda zaman zaman etkili gelse de bitirici vuruş bir türlü gelmedi.

58. dakikada Granit Xhaka'nın savunma arkasına attığı topu kontrol eden Dan Ndoye karşı karşıya pozisyonda Yann Sommer'i geçemedi.

Pozisyonun devamında ise Kierran Tierney sakatlandı ve maça devam edemedi.

67. dakikada Andrew Robertson'un kullandığı serbest vuruşta Grant Hanley kafayı vurdu ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

SHAQIRI TARİHE GEÇTİ

26. dakikada beraberlik golünü kaydenen Xherdan Shaqiri attığı bu golle 2014 Dünya Kupası, EURO16, 2018 Dünya Kupası, EURO20, 2022 Dünya Kupası ve EURO24'te gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

PUAN DURUMU

Bu maçın ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1- Almanya (6 Puan)

2- İsviçre (4 Puan)

3- İskoçya (1 Puan)

4- Macaristan (0 Puan)