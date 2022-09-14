İsviçre, Mario Balotelli olayıyla çalkalanıyor! Direkt kapıyı gösterdiler

Türkiye kariyerinde Adana Demirspor forması giyen ünlü İtalyan futbolcu Mario Balotelli, transferin son günlerinde İsviçre ekibi Sion'a transfer oldu. Yeni takımında ilk maçtan gündem olan Mario Balotelli henüz 2 maça çıktı. Oyuna ikinci yarılarda dahil olan futbolcu için İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy sert eleştirilerde bulundu.

"MARİO BALOTELLİ SEZONU BİTİREMEZ"

Sion'da henüz 2 maça çıkan Mario Balotelli sahada ve saha dışında yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Karşılaşmalara ikinci yarıda dahil olan yıldız futbolcu İsviçreli efsane futbolcu Georges Bregy tarafından sert sözlerle eleştirildi. Bregy, Mario Balotelli'nin koşmadığını, mücadele etmediğini belirtti. Efsane futbolcu, "Balotelli kafasında bir şeyleri değiştirmeli. Elbette takıma ve lige alışması için birkaç maça ihtiyacı var ama benim büyük soru işaretlerim var. Böyle giderse muhtemelen sezonu Sion'da bitiremez." diye konuştu.

BALOTELLİ GECE HAYATINA DA HIZLI GİRİŞ YAPTI

Sion'a yeni transfer olan İtalyan yıldız Basel maçı sonrası ülkesine döndü. Ülkesinde bir partiye katıldığı belirtilen Mario Balotelli'nin sarhoş görüntüleri internette paylaşıldı. Bu görüntüler İsviçre'de gündeme oturdu.

Star Gazetesi