20 Haziran 2021 Pazar 21:44 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 21:44

EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İtalya ve Galler'in ardından İsviçre'ye de kaybeden Milli Takımımız; EURO 2020'de A Grubu'nu 3 maçta 0 puan, -7 averaj ile son sırada tamamladı.

İsviçre maçının ardından Milli Takım 'a kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Rıdvan Dilmen, yenilen, atılan gol ve verilen pozisyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

'HIZLI ÇIKARSAK TEHLİKELİ OLABİLİRİZ!'



"TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz!!!

'ABARTMIYORUM 30!'



'Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?"