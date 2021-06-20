İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2021 Pazar / 10 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,754
  • EURO
    10,3906
  • ALTIN
    495.67
  • BIST100
    1391.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsviçre-Türkiye maçına Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Abartmıyorum...
Spor

İsviçre-Türkiye maçına Rıdvan Dilmen'den sert eleştiri: Abartmıyorum...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'ı sosyal medya üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Dilmen, 'Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?' diye konuştu

20 Haziran 2021 Pazar 21:44 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 21:44
ABONE OL

EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan Ay Yıldızlılar, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. İtalya ve Galler'in ardından İsviçre'ye de kaybeden Milli Takımımız; EURO 2020'de A Grubu'nu 3 maçta 0 puan, -7 averaj ile son sırada tamamladı.

İsviçre maçının ardından Milli Takım 'a kişisel Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Rıdvan Dilmen, yenilen, atılan gol ve verilen pozisyonlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı:

'HIZLI ÇIKARSAK TEHLİKELİ OLABİLİRİZ!'

"TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz!!!

'ABARTMIYORUM 30!'

'Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1!! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30... Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?"

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.