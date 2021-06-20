20 Haziran 2021 Pazar 21:22 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 21:22

EURO 2020 A Grubu'nun son hafta maçında oynanan İsviçre-Türkiye maçına Şenol Güneş ve takıma gösterilen tepki damgasını vurdu.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye şok bir golle başlayan Milliler, henüz 7. dakikada 1-0 geriye düşerken deneyimli çalıştırıcı, oyuncularını yenilen gol sonrası motive etmeye çalıştı.

Yenilen ilk gol sonrası takıma moral vererek ayağa kaldırmaya çalışan Güneş, Shaqiri'nin İsviçre'yi 2-0 öne geçirdiği golün ardından ise büyük üzüntü yaşadı ve tepkisiz kaldı.

Oyuncularına hiçbir reaksiyon vermeyen Şenol Güneş, bir süre öylece kaldıktan sonra söylenerek kulübeye gitti.

Kulübede oturup düşünen tecrübeli hoca, daha sonra saha kenarına döndü.

TAKIM İLK YARI SONUNDA ISLIKLANDI

İsviçre karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ve ilk 45 dakika sonunda 2-0 geride soyunma odasına giren Millilere tepkiler yükseldi.

İtalya ve Galler maçlarında A Milli Futbol Takımı'na büyük destek veren taraftarlar, Bakü'deki İsviçre mücadelesinin ilk devresinin son anlarında oyuncular ve teknik heyeti protesto etti.

Gruptan çıkma şansını yakalamak adına İsviçre karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı olan Ay Yıldızlılar, devreyi 2 golle geride kapatınca ıslıklı protesto edildi.

İKİNCİ DEVRENİN BAŞINDA OYUNCULARA DESTEK, GÜNEŞ'E TEPKİ

Soyunma odasının yolunu tutan oyuncular ve Şenol Güneş'i ıslıklayan taraftarlar, ikinci yarı için sahaya döndüklerinde ise oyunculara alkışla moral verdi.

Oyuncuların tünelden çıkmasının ardından alkışla moral veren Ay Yıldızlı futbolseverler, Şenol Güneş'in görülmesinin ardından ise yine ıslıkla tepki gösterdi.

MAÇ BİTİMİNDE İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın 3-1 sona ermesiyle birlikte ise tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Mücadelede son düdüğün çalınmasının ardından tribünde yer alan taraftarlar, Şenol Güneş'i istifaya çağırdı. Ayrıca devre sonunda da olduğu gibi ıslıklarla takım protesto edildi.