Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Beşiktaş, Inter forması giyen Fransız savunmacı Benjamin Pavard'ı transfer listesine aldı. Stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen tecrübeli futbolcu için siyah-beyazlı yönetimin tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

Haberde, Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki oyuncunun yıllık 5 milyon euro seviyesindeki maaşının Beşiktaş tarafından karşılanabilecek durumda olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde transfer için resmi adımlar atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Pavard, Fransız ekibinde çıktığı 38 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.