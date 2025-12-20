İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Italiano'dan Immobile'ye özel övgü

İtalya Süper Kupa yarı finalinde Inter'i penaltılarla eleyen Bologna'da teknik direktör Vincenzo Italiano, final biletini getiren golü atan Ciro Immobile için övgü dolu ifadeler kullandı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 14:41
Italiano'dan Immobile'ye özel övgü
Bologna, İtalya Süper Kupa yarı final maçında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Inter'i 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

TEKNİK DİREKTÖRDEN ÖVGÜ

Bologna'da son penaltıyı gole çeviren isim Ciro Immobile oldu. Takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano, maçın ardından Immobile ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Italiano, "Immobile'yi bu yüzden transfer ettik ve ona olan güvenimizi boşa çıkarmadı. Bizi finale taşıdığı için onu tebrik ediyorum. Bizim adımıza belirleyici penaltı; kariyeri boyunca önemli bir golcü olduğunu kanıtlamış birinin ayağından geldi." dedi.

FİNALDE RAKİBİ NAPOLI

Inter'i eleyen Bologna, İtalya Süper Kupa finalinde Napoli ile karşı karşıya gelecek.

Bologna'ya transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan Ciro Immobile, İtalyan ekibinde şu ana kadar 3 maçta forma giydi.

