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Spor

İtalya, 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonu

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı finalde Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 00:29 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 00:29
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2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı, Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı.

Polonya, Çekya, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Polonya'nın Katowice kentindeki Spodek Spor Salonu'nda oynandı.

11. finaline çıkan İtalya, 3. kez finalde boy gösteren Slovenya'yı 22-25, 25-20, 20-25, 25-20 ve 15-11'lik setlerle mağlup etti.

İtalya böylece 2005'ten bu yana ilk, tarihinin 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Polonya, önceki turnuvanın şampiyonu Sırbistan'ı 3-0 yendi.

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