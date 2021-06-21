İtalya Başbakanı Mario Draghi: EURO 2020 finalleri Londra'da oynanmamalı

21 Haziran 2021 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 21:47

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Draghi, 'EURO 2020 finallerinin Roma'da oynanmasını ister misiniz?' şeklinde gelen soruya, "Evet! Koronavirüs vakalarının çok hızlı arttığı bir ülkede final maçlarının oynanmasını engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Finallerin Roma'da oynanmasını deneyeceğim" açıklamasını yaptı.

EURO 2020'nin 2 yarı final maçı ile birlikte final mücadelesi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan tarihi Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA, daha önce İstanbul'da oynanması gereken Şampiyonlar Ligi finalini artan koronavirüs vakaları ve İngiliz hükümetinin koronavirüs kuralları gereği Portekiz'in Porto şehrine taşımıştı.