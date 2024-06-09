İtalya, Bosna Hersek'i tek golle geçti

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında İtalya ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. İtalya konuk ettiği Bosna-Hersek'i 1-0 mağlup etti.

İtalya'ya galibiyeti getiren golü 38. dakikada Davide Frattesi kaydetti.

Bosna-Hersek'te, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko maç kadrosunda yer almadı.

Bosna-Hersek'te, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic ve Antalyaspor forması giyen Dario Saric karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 67 dakika sahada kalırken, Ankaragücü forması giyen Nihad Mujakic de karşılaşmaya 11'de başlayıp 81 dakika sahada kaldı.

İtalya, EURO 2024'te İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile B Grubu'nda yer alırken, Bosna-Hersek ise EURO24'te mücadele edemeyecek.