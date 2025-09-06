İtalya, Brezilya'yı devirerek finalde!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
İtalya, finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.
Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.
Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.
Salon: Huamark
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)
İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Fersino, Giovannini)
Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)
Setler: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13
Süre: 135 dakika