  İtalya, Brezilya'yı devirerek finalde!
Spor

İtalya, Brezilya'yı devirerek finalde!

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya ile Brezilya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan İtalya, Filenin Sultanları'nın da rakibi oldu.

6 Eylül 2025 Cumartesi 18:36
İtalya, Brezilya'yı devirerek finalde!
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

İtalya, finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-İtalya final mücadelesi, yarın TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak.

Brezilya ise Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'ya karşı TSİ 11.30'da bronz madalya maçına çıkacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Fersino, Giovannini)

Brezilya: Julia, Roberta, Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Macris, Kisy, Helena)

Setler: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13

Süre: 135 dakika

Popüler Haberler
