22 Ocak 2021 Cuma 20:57 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 20:59

İtalya Kupası son 16 turunda Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 23. dakikasında Parolo ile öne geçen Lazio, 83. dakikada Valentin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Lazio, 90. dakikada kaleci Colombi'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.

VEDAT MURIQI KAFAYI VURDU AMA...

Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda direkten dönen top kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol kaleciye yazıldı.

Vedat Muriqi, Lazio ile çıktığı 14 resmi maçta henüz golle tanışmadı.

INZAGHI'DEN MURIQI YORUMU

Teknik direktör Inzaghi de Muriqi'yle ilgili açıklamalarda bulundu. Inzaghi maçtan sonra; 'Muriqi'nin bizimle sezona başlamadığını hatırlamak gerek. Daha sonra ise Covid atlattı, ardından da milli takımda sakatlık yaşadı.'

'GERÇEK BİR FORVET'

'Bunlardan ötürü kondisyonu geçirdi ama antrenmanlarda çok çalışıyor ve elinden gelenin en iyisini yapıp fit hale gelmeye çalışıyor. Direğe çarpan topta şanssızdı fakat daha sonra gerçek bir merkez forvet golü attı.' dedi.

Vedat Muriqi için İtalya'da , 'MUTLULUK' 'Muriqi mutluluğu, Lazio tur atladı' manşeti atıldı.