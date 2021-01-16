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Spor

İtalya derbisinde Lazio, Roma'yı dağıttı

İtalya Serie A'da 18. haftanın derbi maçında Lazio, Roma'yı sahasında 3-0 mağlup etti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 01:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 01:01
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İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Lazio ile Roma karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Lazio 3-0 kazanarak derbi galibiyetine net bir skorla imza attı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Romalı Mancini'nin hatasında Immobile topu ağlara gönderdi ve ev sahibi Lazio öne geçti. 23. dakikada yeniden Mancini'nin kaptırdığı topta bu kez Luis Alberto topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Lazio skor avantajının da yardımıyla oyun üstünlüğünü elinde tutarken dakikalar 67'yi gösterdiğinde yeniden sahneye çıkan Luis Alberto ile farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lazio, Roma'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucuna ardından Roma 34 puanda kalırken Lazio ise 31 puana yükseldi.

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