İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,14
  • EURO
    20,7863
  • ALTIN
    1207.06
  • BIST100
    4854.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya devi yıldız oyuncu yerine Merih Demiral'ı düşünüyor
Spor

İtalya devi yıldız oyuncu yerine Merih Demiral'ı düşünüyor

Serie A ekiplerinden Inter, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milan Skriniar yerine Atalanta'da forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ı düşünüyor.

29 Mart 2023 Çarşamba 15:02 - Güncelleme:
İtalya devi yıldız oyuncu yerine Merih Demiral'ı düşünüyor
ABONE OL

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Milan Skriniar ile uzatmak istemeyen Inter'in, Atalanta'da forma giyen Türk stoper Merih Demiral'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, şu anda Inter, Atalanta ile çok sık temaslar içinde. Yaz transfer sezonunda Merih'i kadrosuna katmak isteyen mavi-siyahlıların temsilcileri Merih için görüşmelere devam ediyor.

Inter, Skriniar'ın yerini Merih Demiral ile doldurmak istiyor. Mavi-siyahlılarda yetkili isimlerin, Merih'in potansiyelinin çok yüksek ve harika bir savunma oyuncusu olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Skriniar'ın yerini devralabilecek potansiyelde olduğu düşünülüyor.

MERİH DEMİRAL'İN KARİYERİ

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Merih Demiral, Portekiz 3. liginde Ac Alacnenense'ye transfer oldu ardından devre arası transfer sezonunda Sporting Lizbon B takımına katıldı. 1 sezon sonra Sporting Lizbon'un a takımına yükseldi ve yükseldikten hemen sonra Alanyaspor Merih'i 700 bin euroya kadrosuna kattı. Alanya'dan direkt olarak Sassuolo'ya kiralanan savunma oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra 8 milyon euro bonservisle Sassuolo'ya transfer oldu.

Merih, Sassuolo'da başlayan İtalya kariyerine Juventus'ta 2 sezon geçirdikten sonra Atalanta'ya önce kiralandı ardından 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'nın oyuncusu oldu. 25 yaşındaki stoper oyuncunun Atalanta ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.