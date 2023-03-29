İtalya devi yıldız oyuncu yerine Merih Demiral'ı düşünüyor

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Milan Skriniar ile uzatmak istemeyen Inter'in, Atalanta'da forma giyen Türk stoper Merih Demiral'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, şu anda Inter, Atalanta ile çok sık temaslar içinde. Yaz transfer sezonunda Merih'i kadrosuna katmak isteyen mavi-siyahlıların temsilcileri Merih için görüşmelere devam ediyor.

Inter, Skriniar'ın yerini Merih Demiral ile doldurmak istiyor. Mavi-siyahlılarda yetkili isimlerin, Merih'in potansiyelinin çok yüksek ve harika bir savunma oyuncusu olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Skriniar'ın yerini devralabilecek potansiyelde olduğu düşünülüyor.

MERİH DEMİRAL'İN KARİYERİ

Kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Merih Demiral, Portekiz 3. liginde Ac Alacnenense'ye transfer oldu ardından devre arası transfer sezonunda Sporting Lizbon B takımına katıldı. 1 sezon sonra Sporting Lizbon'un a takımına yükseldi ve yükseldikten hemen sonra Alanyaspor Merih'i 700 bin euroya kadrosuna kattı. Alanya'dan direkt olarak Sassuolo'ya kiralanan savunma oyuncusu kiralık sözleşmesi bittikten sonra 8 milyon euro bonservisle Sassuolo'ya transfer oldu.

Merih, Sassuolo'da başlayan İtalya kariyerine Juventus'ta 2 sezon geçirdikten sonra Atalanta'ya önce kiralandı ardından 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atalanta'nın oyuncusu oldu. 25 yaşındaki stoper oyuncunun Atalanta ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.