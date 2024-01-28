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Spor

İtalya devinden Merih Demiral'e teklif!

İtalya devi Milan, milli savunmacı Merih Demiral için Al Ahli'ye transfer teklifi yaptı.

28 Ocak 2024 Pazar 23:11 - Güncelleme:
İtalya devinden Merih Demiral'e teklif!
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İtalya Ligi takımlarından Milan, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın transferi için harekete geçti.

Savunma hattına takviye yapmak isteyen Milan, Al Ahli'nin Atalanta'dan 16.6 milyon euroya transfer ettiği Merih Demiral'ı kiralama kararı aldı.

Milan'ın 25 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral'ı transfer etme ihtimalinin kolay olmadığı ortaya çıktı. Sakatlıktan yeni dönen 25 yaşındaki savunma oyuncusunun ayrılığı için Al Ahli, henüz net bir karar vermedi.

Öte yandan Milan, yıllık 10 milyon euro maaşı olan Merih Demiral'ın yüksek ücretini karşılayamıyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 7 maça çıkan ve 421 dakika görev yapan Merih Demiral için Milan, her şeye rağmen tüm şartları zorlayarak transferi bitirmeye çalışacak.

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