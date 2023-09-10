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Spor

İtalya Enis Bardhi'ye takıldı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçında İtalya, Kuzey Makedonya'ya konuk oldu. Maçın büyük bir bölümünü önde götüren İtalyanlar, Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin golüne engel olamadı.

10 Eylül 2023 Pazar 01:41 - Güncelleme:
İtalya Enis Bardhi'ye takıldı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, deplasmanda Kuzey Makedonya'ya konuk oldu.

Toshe Proeski Arena'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada İtalya, 47. dakikada Immobile'nin golüyle öne geçti. Oyunda üstün olan taraf İtalya olmasına rağmen Kuzey Makedonya, 81. dakikada Trabzonsporlu Enis Bardhi'nin enfes frikik golüyle maça dengeyi getirdi ve güçlü rakibinden puan almayı başardı.

Bu sonuçla İtalya, 3. maçı sonunda 4 puana yükselirken Kuzey Makedonya ise 4. maçının ardından puanını 4'e yükseltti.

İtalya bir sonraki maçını Ukrayna'yla Salı günü evinde oynarken Kuzey Makedonya ise aynı gün Malta'ya konuk olacak.

  • kuzey makedonya
  • italya
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  • enis bardhi

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