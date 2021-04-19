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Spor

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina da ''Avrupa Süper Ligi''ne karşı çıktı

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün 'Avrupa Süper Ligi'ni kurmasının, sporun katılım ve paylaşım ilkelerine uygun olmadığını söyledi.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 19:21 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 19:21
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Başkan Gravina, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı için bulunduğu İsviçre'nin Montrö kentinde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne 'hayır' dediğimizi yineliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yapılabilecek tek reform, UEFA'nın teklifinden çıkandır. Bundan kaçma girişimleri kabul edilemez ve Avrupa futbolu için zararlıdır. Bu projeye dahil olan kulüpler, FIFA'nın tanıdığı tüm organizasyonların dışında kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

Ulusal düzeydeki şampiyonaların, uluslararası turnuvalar için bir katma değer anlamına geldiğini dile getiren Gravina, "Sporun erdemini ve her takımın taraftarlarıyla birlikte büyük hayalin peşinden gitme olasılığını korumak istiyoruz. Futbol taraftarlarındır, modernize edilmeli ama çarpıtılmamalıdır. Futbol, katılım ve paylaşımdır." değerlendirmesinde bulundu.

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