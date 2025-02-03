İtalya Futbol Federasyonu Başkanlığına Gravina, üçüncü kez seçildi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Gabriele Gravina, bir kez daha seçildi.

Başkent Roma'da bir otelde yapılan FIGC Genel Kuruluna Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin de katıldı.

FIGC Genel Kurulunda yapılan oylamaya tek aday olarak giren mevcut başkan Gravina, kullanılan oyların yüzde 98,7'sini alarak bir kez daha başkanlığa seçildi.

Başkan Gravina, ilk günkü heyecanını koruduğunu belirterek, adaylığıyla ilgili çekinceleri adı üzerinde oluşan geniş mutabakatın giderdiğini söyledi.

Gravina, bu göreve yeniden seçilmenin gurur ve onur verici olduğunu ifade etti.

İlk kez Ekim 2018'de FIGC Başkanı seçilen Gravina'nın döneminde İtalya Erkek A Milli Futbol Takımı, Kovid-19 pandemisi sebebiyle 2021 yılında oynanan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) şampiyon olmayı başarmıştı.

Gravina döneminde FIGC, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile beraber 2032 Avrupa Şampiyonası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvurmuş, UEFA da Ekim 2023'te iki ülkenin EURO 2032'yi ortaklaşa düzenleme başvurusunu kabul etmişti.