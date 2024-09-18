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Spor

İtalya futbolunun acı günü!

İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayatını kaybetti.

DHA18 Eylül 2024 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
İtalya futbolunun acı günü!
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İtalyan efsane futbolcu Salvatore Schillaci, yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanserle mücadele eden İtalya'nın efsane futbolcularından Salvatore Schillaci, vefat etti. 59 yaşında hayata gözlerini yuman Schillaci, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle gol kralı olmuş hafızalardan silinmemişti.

Kariyerinin çoğunu İtalya'da geçiren Salvatore Schillaci; Messina, Juventus, Inter ve Japon ekibi Jubilo Iwata formalarını terletti. Futbolculuk kariyerinde milli takım da dahil olmak üzere toplamda 400 maçta forma giyen efsane santrfor, 166 kez fileleri havalandırmıştı. Aynı zamanda İtalyan golcü, Juventus formasıyla 1 UEFA Kupası ve 1 İtalya Kupası, Inter formasıyla da 1 UEFA Kupası kazanma başarısı göstermişti.

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