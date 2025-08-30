İtalya, Gürcistan'ı farklı geçti

Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu maçında İtalya ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

İtalya, maçtan 78-62 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İtalya, turnuvadaki ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Gürcistan ise ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

İtalya, turnuvadaki bir sonraki maçında Bosna-Hersek ile karşılaşacak. Gürcistan, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'da Simone Fontecchio 14 sayıyla mücadele ederken Mouhamet Diouf ve Saliou Niang 13 sayıyla oynadı. Nicolo Melli 8 sayı – 8 ribaund ile maçı noktaladı. Giampalo Ricci 8 sayı, Darius Thompson ve Alessandro Pajola 6 sayı attı.

Gürcistan'da Goga Bitadze 22 sayı – 3 blok ile bitirirken Sandro Mamukelashvili 13 sayı – 5 ribaund – 4 top çalma kaydetti. Kamar Baldwin 9 sayı – 4 asist yaptı. Duda Sanadze 8 sayı üretti.