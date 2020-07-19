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Spor

İtalya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

Milan'ın Bologna'yı 5-1 yendiği maçta yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu hakkında İtalyan basını övgü dolu sözler sarf etti.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 15:54
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, dün Bologna maçındaki performansıyla İtalyan spor basınından yüksek puan aldı.

İtalyan spor basını, Milan'ın dün ligin 34. haftasında oynayıp, 5-1 kazandığı ve Hakan Çalhanoğlu'nun da bir gol attığı Bologna maçını değerlendirdi.

Corriere dello Sport, maçta 61 dakika oynayıp, takımının 2. golünü kaydeden başarılı oyuncuya 8 tam puan verdi.
Gazete, Hakan Çalhanoğlu'nun maç performansını, "Yakalanamaz. Skoru 2-0'a getiren golü attı. Bennacer'in skoru 3-1 yapan golünü attırdı. Milan'ın en güzel ve zekice hazırlanmış tüm ataklarında o var." ifadeleriyle değerlendirdi.

La Gazzetta dello Sport da milli oyuncuya dünkü performansından ötürü 7,5 ile en yüksek notu verirken, "Şu anda, üst düzey bir saldırı pokerinde en gösterişli olan değil ama o güvenilir olan. Müthiş ve atletik geçişler yapabiliyor. Koşma kapasitesi hiç azalmıyor. Attığı gol, atletik olmasının ve pozisyon takipçiliğinin bir ödülü." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport da Hakan Çalhanoğlu'na 7,5 ile en yüksek notlardan birini verirken, milli futbolcunun dün sahanın her yerinde yer aldığını, golünü attığını ve takım arkadaşı Franck Kessie gibi iyi bir form yakaladığını yazdı.

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