Star.com.tr 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:09 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 21:28

İtalya Serie A'da Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve serbest kalan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'e transfer olmuştu. Hakan'ın ezeli rakip Inter'e transferi İtalya'da konuşulmaya devam ederken Milan, Çalhanoğlu'nun yerini doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

İTALYA'DA MİLAN YÖNETİCİLERİNE ELEŞTİRİLER SERT



İtalya'da Milan taraftarları başta olmak üzere İtalyan basını da Milan yönetimine karşı sert eleştirilerde bulunuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun ardından İtalya Milli Takım'ı kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı da kaybeden Milano ekibine öfke büyük. Milan'da transfer görüşmelerini yürüten teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini'ye de eleştiriler ağır. Oyuncuları ikna edemeyen Maldini başarısız bulunuyor.

ÇALHANOĞLU YERİNE COUTİNHO



Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun ardından bölgeye yapacağı takviye için çalışmalarını hızlandırırken gündeme Yusuf Yazıcı'nın da ismi gelmişti. Son olarak İtalyan medyası Philippe Coutinho'nun Milan'a yakın olduğunu belirtti.