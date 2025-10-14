İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, 8. hafta karşılaşmasında İsrail'i konuk edecek.

Mücadele öncesi İtalyan taraftarlar katil İsrail için protesto yürüyüşleri düzenledi. Udine meydanlarındaki stadyum çevresinde Filistin bayraklarıyla soykırımı protesto eden İtalyan futbolseverler hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

GATTUSO DA DESTEK VERMİŞTİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Ateşkes kararından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine ve topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Stadyum dışındaki protestoculara saygı duyuyoruz ancak tribünde bizi destekleyenlerle birlikte çıkıp maçımızı oynayacağız. Umarım barış sonsuza dek sürer. 2 yıldır yaşananlardan daha kötü bir şey yok." dedi.