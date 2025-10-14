İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8247
  • EURO
    48,5825
  • ALTIN
    5567.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü
Spor

İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, 8. hafta karşılaşmasında İsrail'i konuk edecek. Mücadele öncesi İtalyan taraftarlar katil İsrail için protesto yürüyüşleri düzenledi. Udine meydanlarındaki stadyum çevresinde Filistin bayraklarıyla soykırımı protesto eden İtalyan futbolseverler hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 21:37 - Güncelleme:
İtalya-İsrail maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü
ABONE OL

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İtalya, 8. hafta karşılaşmasında İsrail'i konuk edecek.

Mücadele öncesi İtalyan taraftarlar katil İsrail için protesto yürüyüşleri düzenledi. Udine meydanlarındaki stadyum çevresinde Filistin bayraklarıyla soykırımı protesto eden İtalyan futbolseverler hazırladıkları pankartlarla İsrail'e tepkilerini dile getirdi.

GATTUSO DA DESTEK VERMİŞTİ

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, "Ateşkes kararından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine ve topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Stadyum dışındaki protestoculara saygı duyuyoruz ancak tribünde bizi destekleyenlerle birlikte çıkıp maçımızı oynayacağız. Umarım barış sonsuza dek sürer. 2 yıldır yaşananlardan daha kötü bir şey yok." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.