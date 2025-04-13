Kenan Yıldız, Juventus'ta teknik direktörlül görevine Igor Tudor'un göreve getirilmesinin ardından bambaşka bir kimliğe büründü. Hırvat hocanın sol açıktan alarak forvet arkasına monte ettiği Kenan, bu pozisyonda da formasının hakkını vermeye devam ediyor.

Son olarak Serie A'da dün oynanan ve Juventus'un Lecce'yi 2-1 yendiği maçta şık bir gol atan Türk futbolcu için İtalyan medyasından övgü dolu yorumlar geldi.

İşte Juventus - Lecce maçının ardından İtalyan basınında Kenan Yıldız için yapılan yorumlar...

Corriere Della Sera: "Her şey harikaydı. Thuram'la verkaçı ve Vlahovic'in pasıyla gelen gol Kenan Yıldız adına sezonun sekizinci golü. 19 yaşındaki bir hücum orta saha oyuncusunu sağlam bir oyuncu yapan şeylerden biri."

Rivista Undici: "Tudor, Kenan Yıldız'ın yeteneğini ortaya çıkarıyor. Yeni teknik direktörün gelişiyle birlikte Türk forvet, ilhamını yeniden bulmuş gibi görünüyor. Tudor ilk günden itibaren Yıldız'ı hangi role yerleştireceğini biliyordu. 3-4-2-1'de hücum orta sahasındaki iki adamdan biri olacaktı. Serbest ve hücum hattının tamamında dolaşıyor."

La Repubblica: "Igor Tudor'un Juventus'u, Teun Koopmeiners ve Kenan Yıldız'la Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için bir sıçrama daha yaptı"

Tuttosport: "İlk yarım saatte sahada nadiren görüldü, sonra ustaca paslaşmaları tamamlayarak sezonun sekizinci golünü attı. Kaleciyi Falcone'yi yerden, açılı bir sağ ayak şutuyla avladı. Nadir görülen nitelikler ve harika içgüdü."

Tuttomercato: "Evet, Kenan Yıldız'ın pozisyonu bu: Artık kanatlarda geniş alanda değil, oyunun tam ortasında, dar alanlarda oynuyor. Çünkü 10 numara tekniğine sahip biri her zaman daha fazla güzellik parıltısı yakalamak için mümkün olduğunca çok topa dokunmak zorundadır. 2-0'ı getiren şutu cerrahi bir vuruştu. Gözler için bir zevk."