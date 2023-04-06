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Spor

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina, Cremonese'yi 2-0 mağlup etti

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina, Cremonese'yi 2-0 mağlup ederek avantajlı bir skor elde etti.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Fiorentina, Cremonese'yi 2-0 mağlup etti
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Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Fiorentina, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 yendi.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde Fiorentina, Cremonese'ye konuk oldu.

Konuk Fiorentina, 20. dakikada Cabral ve 75. dakikada Gonzalez'in penaltıdan attığı gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece Fiorentina, Cremonese karşısında avantajlı skoru yakaladı.

İki takım, 27 Nisan'da Fiorentina'nın sahasında rövanş mücadelesinde bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında Salı günü Juventus ve Inter 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçın da rövanşı 26 Nisan'da oynanacak ve finale çıkan takımlar belli olacak.

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