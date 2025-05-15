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Spor

İtalya Kupası'nda şampiyon Bologna!

İtalya Kupası finalinde Milan ile Bologna karşı karşıya geldi. Başa baş geçen maçta rakibini 1-0 mağlup eden Bologna 51 yıllık aradan sonra müzesine kupa götürme başarısı gösterdi.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 00:52 - Güncelleme:
İtalya Kupası'nda şampiyon Bologna!
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Futbolda İtalya Kupası finalinde Bologna, Milan'ı 1-0 yenerek kupayı kazandı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasını yaklaşık 70 bin futbolsever tribünlerden takip etti.

İki takımın da karşılıklı az sayıdaki ataklarıyla geçen final maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısının 52. dakikasında Bologna, Ndoye'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda Milan'ın skoru eşitleme çabaları sonuçsuz kalınca maçta başka gol olmadı ve Bologna, İtalya Kupası'nı kazandı.

Bu sonuçla, Bologna tarihinde 3. kez İtalya Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, 51 yıl aradan sonra bu kupada mutlu sona ulaştı. Bologna, bu kupayı daha önce 1970 ve 1974 yıllarında müzesine götürmüştü.

Bolognalı oyuncular ve taraftarlar, maçın son düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

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