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Spor

İtalya Kupası'nda şampiyon Inter!

İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile karşı karşıya gelen Inter, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek 9. kez bu kupanın sahibi oldu.

25 Mayıs 2023 Perşembe 00:07 - Güncelleme:
İtalya Kupası'nda şampiyon Inter!
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İtalya Kupası final maçında Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter, geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Maçın henüz 3. dakikasında Nico Gonzalez'in golüyle yenik duruma düşen Inter, 29 ve 37. dakikalarda sahneye çıkan Lautaro Martinez'in golleriyle öne geçti. İkinci yarıda da skoru tutmayı başaran ve kalesini gole kapatan Inter sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.

Inter böylelikle toplamda 9. kez İtalya Kupası zaferini elde etmiş oldu. Fiorentina ise 11. kez çıktığı İtalya Kupası finalinde 5. kez mağlubiyet yaşadı.

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