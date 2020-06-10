İtalya Kupası'nda ''uzatma'' kaldırıldı

IHA 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:42 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 16:42

İtalya Serie A’da mart ayında ertelenen futbol karşılaşmaları cuma günü kupada oynanacak maçlarla başlayacak. Bu müsabakalar öncesinde kupanın formatında değişikliğe gidildi. Serie A’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İtalya Kupası’nda oynanacak yarı final ve final maçlarında normal sürede kazanan çıkmazsa uzatma devrelerinin olmayacağı, direkt penaltı atışlarına geçileceği ifade edildi.

İtalya Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının TSİ programı şöyle:

12 Haziran Cuma

22.00 Juventus - Milan (1-1)

13 Haziran Cumartesi

22.00 Napoli - Inter (1-0)