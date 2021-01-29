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Spor

İtalya Kupası'nda yarı finalin adı: Napoli-Atalanta

İtalya Kupası Çeyrek Finali'nde Napoli, sahasında Spezia'yı 4-2 yendi ve yarı finalde Atalanta'nın rakibi oldu.

29 Ocak 2021 Cuma 01:11 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 01:11
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İtalya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Napoli, sahasında Spezia'yı konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 4-2 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Maçın henüz 5. dakikasında Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, 20. dakikada Lozano, 30. dakikada Politano ve 40. dakikada Eljif Elmas'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Spezia gol aramaya başladı. Konuk ekip aradığı golü 71'de Gyasi ile bulurken 73'te Acampora ile skoru 4-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından tur atlayan Napoli'nin yarı finaldeki rakibi Atalanta oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Inter ile Juventus kozlarını paylaşacak.

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