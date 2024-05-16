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Spor

İtalya Kupası'nın sahibi Juventus!

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Atalanta, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 4. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle 1-0 mağlup eden Torino ekibi kupanın sahibi oldu.

16 Mayıs 2024 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
İtalya Kupası'nın sahibi Juventus!
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İtalya Kupası finalinde Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus, Gian Piero Gasperini'nin yönetimindeki Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 15. kez kupayı müzesine götürdü.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus'un tek golünü 4. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken, Sırp golcünün 74. dakikada bulduğu bir diğer gol ofsayt sebebiyle VAR'dan döndü.

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmanın 69. dakikasında Federico Chiesa'nın yerine oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, kariyerinin ilk kupasını İtalya Kupası'nı alarak kazanmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus toplamda 15. kez İtalya Kupası'nı müzesine götürürken, Atalanta finalden eli boş şekilde ayrıldı.

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