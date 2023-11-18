İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti!
Spor

İtalya, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti!

EURO 2024 Elemeleri C Grubu maçında İtalya, Kuzey Makedonya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

18 Kasım 2023 Cumartesi 01:08 - Güncelleme:
İtalya, Kuzey Makedonya'yı rahat geçti!
ABONE OL

EURO 2024 Elemeleri C Grubu maçında İtalya, Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı İtalya 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 17. dakikada Darmian, 41 ve 45+2. dakikalarda Chiesa, 81. dakikada Raspadori ve 90+3. dakikada El Shaarawy'den geldi.

Bu sonuçla İtalya puanını 13'e çıkardı ve averajşa ikinci sıraya yerleşti. Makedonya ise 7 puanla 4. sırada kaldı.

İtalya'da Nicolo Zaniolo 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Grubun bir sonraki maçında İtalya, 3. sıradaki Ukrayna ile EURO2024'e hak kazanmak için mücadele edecek. Makedonya ise Almanya biletini garantileyen İngiltere ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.