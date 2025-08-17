Semih Kılıçsoy'un formasını giydiği Cagliari, İtalya Kupası 1. tur maçında Serie B takımı Virtus Entella'yı konuk etti. Sardegna Arena'da oynanan maçın 90 dakikası 1-1 berabere tamamlanırken, penaltılarda rakibini 5-4 yenen Cagliari, toplamda 6-5'lik skorla tur atladı.

Ev sahibi takımın golü 45. dakikada Roberto Piccoli'den geldi. Virtus Entella ise 86. dakikada Alessandro Deiola'nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

SEMİH'İN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, DEVAMINDA PENALTI OLDU

77. dakikada Piccoli'nin yerine oyuna giren Semih Kılıçsoy'un, 84. dakikada ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Esposito dönen topla ceza sahası içinde buluştu ancak Di Mario tarafından düşürülünce hakem penaltı kararı verdi. 86'da penaltıyı kullanan Yerry Mina, topu üstten auta attı.

SEMİH KILIÇSOY'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON VAR'DAN DÖNDÜ

Kalan dakikalarda Cagliari, Semih ve Esposito ile pozisyonlar buldu ancak sonuç alamadı. 90+6'da Türk futbolcu, rakip ceza sahasında Benali ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, Cagliari oyuncuları penaltı beklerken VAR incelemesi neticesinde oyun devam etti.

SEMİH KILIÇSOY SERİ PENALTI ATIŞLARINDA GOLÜ BULDU

Seri penaltı atışlarında Semih Kılıçsoy da takımı adına fileleri havalandırdı. Cagliari'de Semih'in dışında Mina, Folorunsho, Esposito ve Cavuoti topu ağlara gönderirken, Adopo penaltıyı kaçırdı. Virtus Entella'da ise Russo, Castelli, Debenedetti ve Tiritiello penaltıları gole çevirirken, Karic ve Marconi kaçırdı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Cagliari tur atlayan taraf oldu.

"SEMİH ÖNEMLİ İSTATİSTİKLERE SAHİP"

Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Semih Kılıçsoy tansferiyle ilgili bir soru üzerine "Bence önemli istatistiklere sahip bir adam. Onu seçtiğimizde kulüp içinde hepimiz ikna olmuştuk. Dünyanın öbür ucundan gelmesine rağmen her şeyi kendi dilinde okuyor." diye konuştu.

"OYUNA GİRECEĞİNİ KENDİSİ BİLE BEKLEMİYORDU"

Pisacane, Semih maçtaki performansıyla ilgili olarak ise "Stratejim çocuğu sakin tutmaktı: Sanırım bu gece oyuna gireceğini bile beklemiyordu; doğru andı ve uygun olduğunu düşündüm. Daha önce anlattığımız şeyleri gösterdi. Umarım bu ilk maçı aynı zamanda iz bırakabileceği bir şeyin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.