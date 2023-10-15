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Spor

İtalya, Malta'yı 4'ledi

EURO 2024 Elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Malta'yı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrılmayı başardı.

15 Ekim 2023 Pazar 00:40 - Güncelleme:
İtalya, Malta'yı 4'ledi
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Malta'yı konuk etti.

Bari şehrinde bulunan San Nicola Stadı'nda oynanan maçı İtalya 4-0'lık skorla kazanarak gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.

Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Bonaventura'nın şık golüyle öne geçen İtalya, 45+1'de Berardi ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, 64. dakikada Berardi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 90+4'de ise Frattesi son sözü söyledi ve skoru 4-0 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini elde ederek 10 puana yükseldi. Malta ise grupta puansız olarak son sıradan kurtulamadı.

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