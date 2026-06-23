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Spor

İtalya Milli Takımı için Conte ve Maldini isimleri ön planda

İtalya Futbol Federasyonu'nda Giovanni Malago'nun başkanlık görevine seçilmesinin ardından takımın başına geçecek teknik direktör kim olacağı merak konusu oldu. Teknik direktörlük için Antonio Conte ve Paolo Maldini'nin ismi öne çıkıyor.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 12:57 - Güncelleme:
İtalya Milli Takımı için Conte ve Maldini isimleri ön planda
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İtalya Milli Takımı'nda yeni dönem için hazırlıklar başladı.

MİLLİ TAKIM İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

İtalya Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevine başlayan Giovanni Malago, milli takım için harekete geçmeye hazırlanıyor.

CONTE'NİN ADI ÖNE ÇIKTI

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Malago'nun başkanlık görevine seçilmesiyle birlikte, milli takım teknik direktörlüğü için Antonio Conte'nin adı ön plana çıktı.

MANCINI DE HALA LİSTEDE

İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için daha önce adı geçen Roberto Mancini'nin de hala gündemde olduğu belirtildi.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN'A RET!

Milli takım için adı geçen Conte'nin Suudi Arabistan ve Türkiye'den cazip teklifleri geri çevirmesinin ardından şu anda boşta olduğu hatırlatıldı.

SPORTİF DİREKTÖR MALDINI

Öte yandan Malago'nun federasyon başkanlığı ile birlikte İtalya Milli Takımı'nda sportif direktörlük görevi için Paolo Maldini'nin adı geçiyor.

  • italya milli takımı
  • teknik direktör
  • Antonio Conte

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