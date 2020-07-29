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Spor

İtalya Seri A'da Hakan show! Milan - Samdoria maçında attı, attırdı!

İtalya Seri A'da Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, ligin 37. haftasında karşılaştıkları Samdoria deplasmanında gelen 4-1 galibiyetin mimarı oldu.

IHA29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:54 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:13
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Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria’yı 4-1 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 1 asistle göz doldurdu. Çalhanoğlu, 36. haftadaki Atalanta maçında da fileleri havalandırmıştı.

Serie A’nın 37. haftasında Milan deplasmanda Samdoria ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Zlatan İbrahimovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili olan Milan 54. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile farkı 2’ye çıkardı. 58. dakikada milli oyuncunun pasında İbrahimovic skoru 3-0 getirdi. Ev sahibi ekip, 87. dakikada Askildsen ile tek sayısını kaydederken, 90+2. dakikada Leao karşılaşmaya noktayı koydu ve Milan sahadan 4-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan puananı 63’e yükseltirken, Sampdoria ise 41 puanda kaldı.

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