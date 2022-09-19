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Spor

İtalya Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk yaşandı

İtalya Serie A'da 1995'in ardından 67 yıl sonra Juventus, Inter, Milan ve Roma aynı gün mağlubiyet yaşadı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 18:34 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'da Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta maçlarını kaybettiler.

Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu.

Bu dört takım en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı.

Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.

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