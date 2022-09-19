İtalya Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk yaşandı

İtalya Serie A'da Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta maçlarını kaybettiler.

Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu.

Bu dört takım en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı.

Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.