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Spor

İtalya Serie A'da sıralama belli oldu

Serie A'nın 38. hafta karşılaşmasında Lazio, deplasmanda Empoli'yi 2-0 yenerek, 2022-2023 sezonunda ligi ikinci sırada tamamladı.

AA4 Haziran 2023 Pazar 01:15 - Güncelleme:
İtalya Serie A'da sıralama belli oldu
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Ligi üst sıralarda bitirme hedefindeki Lazio, orta sıralardaki Empoli'ye konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında Lazio, 48. dakikada Alessio Romagnoli ve 90+2. dakikada Luis Alberto'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve sezonu galibiyetle kapattı.

Bu maçla birlikte Serie A'nın zirvesindeki sıralama da şekillendi.

Ligde şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Napoli'nin ardından Lazio, Empoli galibiyetiyle puanını 74 yaparak, puan tablosunda 2. sıranın sahibi oldu.

38. hafta maçında Torino'yu 1-0 yenen Inter ise 72 puanla 3. sırada yer aldı.

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