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Spor

İtalya, Vedat Muriqi konuşuyor

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi gösterdiği kısa süreli performansla övgüler aldı. Vedat için İtalya basınında her dakika üstüne koyduğu ve formunu arttırdığı ifade edildi.

22 Ekim 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 18:07
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Lazio'nun Kosovalı forveti Vedat Muriqi, son olarak takımının Dortmund ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında görev aldı. İtalyan basını ise Muriqi'nin performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund maçlarında her dakika üstüne koyduğu ve formunu arttırdığı ifade edildi.

Simone Inzaghi’nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Muriqi'ye forma şansı verileceği belirtirken İtalyan teknik direktörün de yeni golcüsünden memnun kaldığı kaydedildi.

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