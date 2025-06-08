İtalya'da ayrılık: Luciano Spalletti görevden alındı

UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde istediği sonuçları alamayan İtalya Milli Takımı'nda ayrılık kararı alındı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti görevden alındı.

KÖTÜ SON

Milli Takımın başında son maçına Norveç deplasmanında çıkan teknik adam, bu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

İtalya'nın başında 9 maça çıkan Spalletti, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak İtalya Milli Takımı'na veda etti.