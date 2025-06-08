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Spor

İtalya'da ayrılık: Luciano Spalletti görevden alındı

İtalya teknik direktörü Luciano Spalleti, gelen kötü sonuçların ardından görevinden alındı.

HABER MERKEZİ8 Haziran 2025 Pazar 16:57 - Güncelleme:
İtalya'da ayrılık: Luciano Spalletti görevden alındı
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UEFA Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemelerinde istediği sonuçları alamayan İtalya Milli Takımı'nda ayrılık kararı alındı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti görevden alındı.

KÖTÜ SON

Milli Takımın başında son maçına Norveç deplasmanında çıkan teknik adam, bu karşılaşmadan 3-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

İtalya'nın başında 9 maça çıkan Spalletti, bu maçlardan 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak İtalya Milli Takımı'na veda etti.

  • Luciano Spalletti
  • italya
  • teknik direktör

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