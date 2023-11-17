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Spor

İtalya'da bahis skandalı durmuyor!

İsmi son dönemlerde çokça kez bahis skandalıyla anılan Milanlı oyuncu Alessandro Florenzi, yaptığı açıklamalarda bahis oynadığını itiraf etti. İtalyan futbolcu, futbol dışında diğer sporlara bahis oynadığını açıkladı.

17 Kasım 2023 Cuma 20:06 - Güncelleme:
İtalya'da bahis skandalı durmuyor!
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Son dönemde 'bahis' skandalıyla çalkalanan İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı. Milan forması giyen Alessandro Florenzi bahis platformlarında kumar oynama iddiasıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Savcılığa ifade veren Florenzi'nin futbolda bahis oynadığını reddettiği belirtildi.

RULET VE DİĞER SPORLARA BAHİS

Ancak İtalyan oyuncunun, bahis platformlarında futbol dışında rulet ve diğer sporlara bahis oynadığını itiraf ettiği aktarıldı.

Savcıların Florenzi'nin verdiği ifadelere inandığı belirtilen haberde İtalya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Federasyon yaptığı açıklamada, "Florenzi, futbolla ilgili herhangi bir bahisle kesinlikle ilgilenmediğini teyit ederek durumunu netleştirdi. Bu konuda herhangi bir delil veya tartışma ortaya çıkmamıştır. Aynı zamanda futbolcu, yasa dışı platformlarda farklı sporlara bahis oynadığını itiraf etti.' ifadeleri kullanıldı.

PARA CEZASI ALMASI BEKLENİYOR

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Florenzi'nin küçük bir para cezasıyla kurtulması beklendiği aktarıldı.

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