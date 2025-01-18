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Spor

İtalya'da dev maçı Juventus kazandı

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skor ile Juventus oldu.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 23:17 - Güncelleme:
İtalya'da dev maçı Juventus kazandı
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İtalya Serie A'nın 21. haftasında Juventus, sahasında Milan ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'lık skor ile Juventus oldu.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timothy Weah attı.

Juventus'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini Timothy Weah'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Juventus, 37 puana yükseldi. Milan, 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Parma'yı ağurlayacak.

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