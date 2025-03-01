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Spor

İtalya'da dev maçta kazanan çıkmadı

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maç 1-1 sona erdi.

Haber Merkezi1 Mart 2025 Cumartesi 22:26 - Güncelleme:
İtalya'da dev maçta kazanan çıkmadı
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İtalya Serie A'nın 27. haftasında Napoli ile Inter karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren maç 1-1 sona erdi.

Inter, 22. dakikada serbest vuruştan Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Napoli, 87. dakikada Philip Billing'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 51 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter 58, ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükselen Napoli ise 57 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Napoli ise bu kez Fiorentina'yı ağırlayacak.

Inter, hafta arasında ise çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Feyenoord deplasmanına gidecek.

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