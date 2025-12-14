İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

İtalya'da dev takas hazırlığı

İtalya'nın iki dev kulübü takas hazırlığında. Juventus, Inter forması giyen Davide Frattesi'yi istemesi halinde Juventus da Khephren Thuram için teklif yapacak.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 17:01 - Güncelleme:
İtalya'da dev takas hazırlığı
ABONE OL

İtalya'da Inter ve Juventus arasında dev bir takas ihtimali bulunuyor.

Inter forması giyen Davide Frattesi, takımındaki durumundan memnun değil ve daha fazla süre almak istiyor.

Juventus, İtalyan orta saha oyuncusu ile ilgileniyor. Frattesi'nin de İtalya Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı teknik direktör Luciano Spalletti ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

INTER DE THURAM'I İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Inter, Juventus'un Frattesi için teklif yapması durumunda ezeli rakibinden Khephren Thuram'ı istemeyi düşünüyor.

AYNI TAKIMDA BULUŞABİLİR!

Khephren Thuram, böyle bir transferin gerçekleşmesi durumunda Inter forma giyen ağabeyi Marcus Thuram ile aynı takımda forma giyebilir.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Inter'de bu sezon 13 maçta 480 dakika süre bulan Frattesi, 2 asist yaptı.

Juventus forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Thuram ise 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da tır şoförüne sopayla saldırdılar! O anlar kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.