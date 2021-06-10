İtalya'da Emre Belözoğlu sürprizi

10 Haziran 2021 Perşembe 22:02 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 22:02

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın Roma Olimpiyat Stadı'nda yaptığı son antrenmanı sürpriz bir isim de takip etti.

Fenerbahçe'nin eski Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu millilerin son çalışmasını tribünden takip ederken, yarın oynanacak karşılaşmayı da stattan izlemesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezona Fenerbahçe'nin sportif direktörü olarak başlayan Belözoğlu, Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş ve sezonun bitmesiyle de sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı.