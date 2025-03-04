İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!

Türkiye'de Beşiktaş ve Rasm Başakşehir'de şampiyonluk yaşayıp Adana Demirspor'u da 27 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'e çıkaran kadroda yer alan Gökhan İnler, sportif direktörlük kariyerine de muhteşem bir başlangıç yaptı.

Önce İtalya sonra da UEFA'dan lisanslarını alıp Udinese'nin sportif yapılanmasının başına geçen genç futbol adamı, İtalya'da son günlerde en çok konuşulan isim konumunda. Devre arasındaki transfer planlamasıyla takımın ayağa kalkmasında başrol oynayan İnler'in Udinese'si İtalya Serie A'daki son 5 maçından 13 puan çıkarıp tüm dikkatleri üzerine çekti.

Efsanesi olduğu Udinese'de İtalya Serie A'ya şimdiden damga vurmaya başlayan Gökhan İnler, futbolculuğunda olduğu gibi yine üst düzey bir kariyer inşa ediyor.