Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında Club Brugge ile Atalanta karşı karşıya geldi. Mücadelede düdük çalan hakem Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı sonrası Belçika ekibi sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

90+2. dakikada penaltıyı veren Halil Umut Meler'e Atalanta cephesi büyük tepki gösterdi. Atalanta Teknik Direktörü Gasperini penaltının golle sonuçlanması sonrası oldukça sinirlendi ve maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına gitti.

Atalantalı futbolcular ise maçın bitiş düdüğüyle birlikte Halil Umut Meler'in etrafını sardı ve tepki gösterdi. İtalyan basını ise Atalanta'nın son dakikalardaki penaltı golüyle maçı kaybetmesi sonrası Halil Umut Meler'i adeta yerden yere vurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için "Dehşetin hakemi" ifadesi kullanıldı.

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e saldırısını hatırlatan İtalyanlar, FIFA kokartlı hakemin Suudi Arabistan'da yönettiği maç sonrası da eleştiri oklarının hedefine oturduğunu belirtti.

Haberde Halil Umut Meler'in Club Brugge lehine verdiği penaltı için, "Atalanta'yı saçma bir düdükle cezalandırdı" denildi.

Eurosport İtalya'da Meler'i sert eleştirdi. "Jan Breydel Stadyumu'nda son üç dakikada gördüğümüz şeye futbol denemez" ifadelerinin yer aldığı haberin detaylarında şöyle denildi:

"Biz bunu vatanseverlikten veya Gasperini'nin son yıllarda gösterdiği muhteşem oyuna duyduğumuz minnetten dolayı yazmıyoruz. Bunu entelektüel dürüstlük adına, spora ve taraftarlara duyduğumuz saygıdan dolayı yazıyoruz. Hakem Halil Umut Meler'in Hien ile Nilsson arasındaki temas nedeniyle verdiği penaltı gibi bir penaltı asla olamaz, asla. Hiçbir kategoride, hiçbir galakside, hiçbir alanda. Zira bu sadece uydurulmuş bir penaltı değil, aynı zamanda rövanş maçı düşünüldüğünde çok önemli bir avantaj."

GASPERİNİ'DEN OLAY SÖZLER

Maç sonu Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini de Halil Umut Meler'i kastederek şu ifadeleri kullandı:

"Futbol, kimin yönettiğini bilmediğim ve bildiğimiz futbol olmayan bir yöne doğru gidiyor. Futbolcular, hak yemek için kendilerini yerden yere atıyorlar. Bunun adı futbol değil."