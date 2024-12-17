İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2024 Salı / 16 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9956
  • EURO
    36,7444
  • ALTIN
    2979.79
  • BIST100
    9929.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da gündem Kenan Yıldız, Tuttosport: Yıldız bir tane
Spor

İtalya'da gündem Kenan Yıldız, Tuttosport: Yıldız bir tane

19 yaşındaki genç futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'da yine gündem oldu. Başarılı oyuncu 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu ve adından bir kez daha söz ettirdi. İşte detaylar...

DHA17 Aralık 2024 Salı 11:16 - Güncelleme:
İtalya'da gündem Kenan Yıldız, Tuttosport: Yıldız bir tane
ABONE OL

Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, İtalya'nın gündemine oturdu.

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcularına verdiği 'Golden Boy' ödülleri sahiplerine kavuşurken gazeteler Kenan Yıldız'ı manşetlere taşıdı.

'Golden Boy' ödülünü Barcelona forması giyen Lamine Yamal alırken, Kenan Yıldız 'Golden Boy Web' ödülünün sahibi oldu.

Torino'da düzenlenen geceye katılarak ödülünü alan Kenan Yıldız yaptığı açıklamada "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor" dedi.

Ödül törenini yakından takip eden Türk gazeteci ve aynı zamanda İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı milli oyuncunun bu prestijli ödülü kazanarak hem takımı Juventus'un hem de Türk futbolunun gururu olduğunu ifade etti. Tuttosport ise 'Yıldız bir tane' başlığı atarak Kenan Yıldız'ın Juventuslu taraftarların idolü olduğuna dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.