Star.com.tr 18 Temmuz 2021 Pazar 19:22 - Güncelleme: 18 Temmuz 2021 Pazar 19:22

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi bittikten sonra ezeli rakip Inter'e imza atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılmasının ardından İtalyan kulüpte kriz yaşanıyor. Hakan ile sözleşme uzatma görüşmelerinde yıldız oyuncunun istediği maaşı vermeyen Milan'da görüşmeleri gerçekleştiren kulübün efsane ismi ve teknik heyet sorumlusu Paolo Maldini'ye sert eleştirilerde bulunulmuştu. Hala Hakan'ın boşluğunu dolduramayan Milan sezona girerken 10 numara mevkisi çalışmalarını sürdürüyor.

MALDİNİ, HAKAN SORUSUNA CEVAP VERMEDİ



İtalya Serie A fikstür töreninin sonunda Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini basına açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili soru sorulan toplantıda Maldini cevap vermedi. Maldini hedeflerinin geçen sezonki konumunu korumak olduğunu belirterek, son yıllarda yaptıklarından daha iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

HAKAN'IN YERİNE İKİ ALTERNATİF



Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu doldurmak için çalışmalarına devam ederken iki isim ile görüşmelere devam ediyor. CSKA Moskova'da forma giyen Nikola Vlasic ile RB Leipzig'de forma giyen Marcel Sabitzer'i kadrosuna katmak için görüşmelere devam ediyor. İtalyan basınına göre Rus kulübü Vlasic ayrılığına sıcak bakmıyor. Milan, Hakan'ın boşluğunu Marcel Sabitzer ile doldurmaya daha yakın.