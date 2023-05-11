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Spor

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı! Ülkede gündeme oturdu

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Şampiyonlar Ligi yarı finaline performansıyla damga vurdu. Eski takımı Milan'a karşı ortaya koyduğu futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu İtalya'da gündeme oturdu. İşte detaylar...

11 Mayıs 2023 Perşembe 15:37 - Güncelleme:
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgarı! Ülkede gündeme oturdu
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10 Mayıs Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan Milan - İnter maçında Hakan Çalhanoğlu rüzgarı esti. Oynadığı güzel futbolun yanında 1 asistle de skora katkı yaptı.

INZAGHI, HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÜVENDİ

Milan ile oynanacak derbi öncesinde Inter cephesinde en merak edilen konuların başında teknik direktör Simone Inzaghi'nin orta saha üçlüsüne yönelik tercihiydi. Maç öncesi İtalyan basınında Nicolo Barella ve Henrikh Mkhitaryan'ın yerleri garanti gösterilirken Simone Inzaghi'yi Hakan Çalhanoğlu ve Marcelo Brozovic arasında bir seçimin beklediği aktarılmaktaydı.

İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

İnter, deplasman ekibi konumunda olduğu mücadeleyi 2-0 kazanırken goller; 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Maçın ilk 15 dakikalık bölümünde Inter'in kurduğu net üstünlüğün mimarı Hakan Çalhanoğlu oldu. Edin Dzeko'nun attığı golde pası veren Hakan Çalhanoğlu, asiste imza attı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 43 maça çıkan yetenkli futbolcu bu maçlarda 4 gol atarken 9 de asist yapmayı başardı.

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