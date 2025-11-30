İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2025 Pazar / 10 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İtalya'da herkes Kenan Yıldız'ı konuşuyor! Alessandro Del Piero'nun rekorunu kırdı
Spor

İtalya'da herkes Kenan Yıldız'ı konuşuyor! Alessandro Del Piero'nun rekorunu kırdı

Serie A'nın 13. haftasında Juventus sahasında Cagliari'yi konuk etti. Ev sahibi ekip 1-0 geriye düştüğü maçı milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 2 golüyle 2-1'lik skorla kazandı. Performansıyla maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız İtalya'da gündem oldu. Genç futbolcu attığı gollerle idolü Alessandro Del Piero'ya ait kulüp rekorunu kırdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Kasım 2025 Pazar 10:21 - Güncelleme:
İtalya'da herkes Kenan Yıldız'ı konuşuyor! Alessandro Del Piero'nun rekorunu kırdı
ABONE OL

Serie A'da sezonunun 13. haftasında Juventus ile Cagliari, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi, geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın golleriyle kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus bu sonuçla puanını 23 yapıp ligde 2 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Juventus'ta Kenan Yıldız, maça damga vururken takımının 2 golünde de ağları havalandıran isim oldu. Milli futbolcu ilk golünü 27. dakikada, ikinci golünü ise 45+1'de kaydetti. Kenan Yıldız, Cagliari karşısında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Maçın ardından İtalyan basını Kenan Yıldız'ın performansına geniş bir yer ayırırken Luciano Spalletti de oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Spaletti açıklamasında, "Kenan Yıldız bir şampiyon. Bir 10 numaranın özelliklerine sahip. Maç kazandıran bir gol atma yeteneği var. Sistemimiz ona kaleye yaklaşma özgürlüğü tanıyor. Dar alanlarda, ne zaman ekstra dokunuş yapması gerektiğini biliyor. Topla ve topsuz iki yönlü oyununu geliştirmesi gerekiyor, ama o üst düzey bir oyuncu." dedi.

La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada." denildi.

Tuttosport ise maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı." başlığını kullanırken Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı, "Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans."

Bir diğer İtalyan sport gazetesi Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti, "Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü."

Sky Sports İtalya ise genç futbolcunun gollerine ön plana çıkararak, "Kenan Yıldız'ın Cagliari'ye karşı attığı iki gol de görülmeye değer." ifadeleri kullanıldı.

Kenan Yıldız, Cagliari karşısında kaydettiği gollerle Juventus'un efsane ismi ve idolü Alessandro Del Piero ait kulüp rekorunu kırdı. Kenan, Del Piero'yu geride bırakıp kulüp tarihinde 20 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Milli futbolcu ayrıca Juventus formasıyla 21 yaşına girmeden Serie A'da en çok gol atan futbolcular listesinde Pietro Anastasi'yi geride bırakıp 7. sırada yerleşti.

Maçın ardından konuşan Kenan Yıldız şunları söyledi, "Spalletti bana kendimi özgür hissetmemi ve istediğim gibi oynamamı sağlıyor. Taraftarların tezahüratlarından dolayı çok mutluyum, her zaman bizim için yüzde 100'lerini veriyorlar. Del Piero'nun rekoru mu? İstatistiklere bakmıyorum, iyi oynamak istiyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.